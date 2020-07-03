AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня
Июньская статистика немецкого интернет-магазина MindFactory, трансформированная в красочную инфографику, не демонстрирует каких-либо тектонических сдвигов после выхода на рынок процессоров Intel Comet Lake-S в конце мая. В количественном выражении они заняли не более 3% продаж, в стоимостном – не более 5%. Только модели Core i7-10700K удалось занять одиннадцатую позицию по популярности в натуральном выражении, и восьмую в стоимостном.
реклама
реклама
Вообще, продукция AMD в количественном выражении в июне сократила объёмы реализации с 89 до 87%, поэтому можно говорить о некотором прогрессе со стороны Intel. В показателях выручки AMD держалась сильнее, уступив лишь один процентный пункт, с 84 до 83%.
реклама
реклама
Самым популярным в ассортименте указанного немецкого магазина продолжает оставаться Ryzen 5 3600, опережая в количественном выражении ближайшего сородича в два раза. В стоимостном выражении ситуация более равномерная, все пять первых мест заняты различными моделями семейства Matisse.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила