Июньская статистика немецкого интернет-магазина MindFactory, трансформированная в красочную инфографику, не демонстрирует каких-либо тектонических сдвигов после выхода на рынок процессоров Intel Comet Lake-S в конце мая. В количественном выражении они заняли не более 3% продаж, в стоимостном – не более 5%. Только модели Core i7-10700K удалось занять одиннадцатую позицию по популярности в натуральном выражении, и восьмую в стоимостном.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Вообще, продукция AMD в количественном выражении в июне сократила объёмы реализации с 89 до 87%, поэтому можно говорить о некотором прогрессе со стороны Intel. В показателях выручки AMD держалась сильнее, уступив лишь один процентный пункт, с 84 до 83%.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Самым популярным в ассортименте указанного немецкого магазина продолжает оставаться Ryzen 5 3600, опережая в количественном выражении ближайшего сородича в два раза. В стоимостном выражении ситуация более равномерная, все пять первых мест заняты различными моделями семейства Matisse.