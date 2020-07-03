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AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня

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Июньская статистика немецкого интернет-магазина MindFactory, трансформированная в красочную инфографику, не демонстрирует каких-либо тектонических сдвигов после выхода на рынок процессоров Intel Comet Lake-S в конце мая. В количественном выражении они заняли не более 3% продаж, в стоимостном – не более 5%. Только модели Core i7-10700K удалось занять одиннадцатую позицию по популярности в натуральном выражении, и восьмую в стоимостном.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Вообще, продукция AMD в количественном выражении в июне сократила объёмы реализации с 89 до 87%, поэтому можно говорить о некотором прогрессе со стороны Intel. В показателях выручки AMD держалась сильнее, уступив лишь один процентный пункт, с 84 до 83%.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Самым популярным в ассортименте указанного немецкого магазина продолжает оставаться Ryzen 5 3600, опережая в количественном выражении ближайшего сородича в два раза. В стоимостном выражении ситуация более равномерная, все пять первых мест заняты различными моделями семейства Matisse.

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Теги

amd intel ryzen matisse comet lake-s mindfactory
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Ну статистика схожа и с Корей , Норвегией , Германией , Чехией , Украиной ... Все верно - сейчас 60-70% рынка продаж за АМД , а Интел все глубже себя закапывает , не желая снижать цены .
AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня
Me4tatelI&gt;
08:06
в каком месте он культовый?)) с кучей багов игра, хорошо если половину исправили))
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