GeForce GTX 1080 Ti на частотах 2493/12696 МГц обновила рекорд 3DMark Fire Strike Ultra
Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti Hall of Fame марки GALAX (KFA2) продолжает оправдывать суффикс в своём названии, регулярно попадая в сводки рекордов экстремального разгона. В руках американского энтузиаста AKM она смогла разогнаться до 2493/12696 МГц при помощи жидкого азота.
реклама
реклама
По соседству в материнской плате EVGA X299 Dark работал центральный процессор Intel Core i9-7980XE, который тоже был разогнан при помощи жидкого азота до 5.4 ГГц. Из восемнадцати ядер активность сохранили только шестнадцать, но была активна Hyper-Threading. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra это позволило получить 9676 баллов, что соответствует первому месту в модельном зачёте. В тесте 3DMark Fire Strike третье место было занято с результатом 34 658 баллов при частотах видеокарты 2519/12696 МГц.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила