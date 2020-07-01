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GeForce GTX 1080 Ti на частотах 2493/12696 МГц обновила рекорд 3DMark Fire Strike Ultra

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Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti Hall of Fame марки GALAX (KFA2) продолжает оправдывать суффикс в своём названии, регулярно попадая в сводки рекордов экстремального разгона. В руках американского энтузиаста AKM она смогла разогнаться до 2493/12696 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, AKM

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По соседству в материнской плате EVGA X299 Dark работал центральный процессор Intel Core i9-7980XE, который тоже был разогнан при помощи жидкого азота до 5.4 ГГц. Из восемнадцати ядер активность сохранили только шестнадцать, но была активна Hyper-Threading. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra это позволило получить 9676 баллов, что соответствует первому месту в модельном зачёте. В тесте 3DMark Fire Strike третье место было занято с результатом 34 658 баллов при частотах видеокарты 2519/12696 МГц.

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экстремальный разгон skylake evga geforce gtx 1080 ti galax
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