Когда компания GlobalFoundries отказалась от освоения 7-нм техпроцесса ради экономии средств, которыми её снабжают преимущественно арабские инвесторы, дальнейшие планы технологического развития были привязаны к совершенствованию 12-нм техпроцесса.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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На этой неделе компания заявила, что готова внедрить в массовое производство усовершенствованную версию техпроцесса под названием 12LP+. Она позволяет использовать пространственную компоновку типа 2.5D с общей подложкой, а также повышает быстродействие транзисторов на 20% по сравнению с базовой технологией 12LP. Плотность размещения транзисторов удалось увеличить на 10%.

Попутно GlobalFoundries отмечает, что ведёт работу с клиентами по реализации поддержки PCI Express 4.0/5.0, HBM2e и GDDR6, а также созданию многокристальных решений с так называемыми «чиплетами». Первые цифровые проекты с использованием технологии 12LP+ будут получены на предприятии Fab 8 в штате Нью-Йорк во втором полугодии, которое уже наступило.