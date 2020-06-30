В уходящем месяце исполнилось ровно десять лет с момента публичного размещения акций Tesla Motors на фондовой бирже. С тех пор курс акций компании вырос в 41 раз, а её капитализация оценивается в $180 млрд, уступая только Toyota Motor, если рассматривать публичные компании, занятые производством транспортных средств. Хроническая убыточность стала характерной чертой Tesla, и только в последние кварталы руководство компании прилагает усилия для того, чтобы избавиться от этого наследия.

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Как отмечает CNBC, глава и основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) обратился к подчинённым с просьбой предпринять всё возможное для завершения второго квартала без убытков. По всей видимости, от рабочих просто требуется выдать определённое количество готовых электромобилей, прежде чем к концу этой недели будет опубликован квартальный отчёт.

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Источник изображения: Tesla

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Возможно, сделать это будет не так просто, поскольку основное производство электромобилей Tesla в Калифорнии простаивало шесть недель из-за введённого режима самоизоляции. Задача максимум на этот год – выпустить 500 тысяч электромобилей. В прошлом квартале было отгружено 88 400 экземпляров, поэтому в оставшееся до конца года время Tesla придётся держать высокий темп производства, преодолевая препятствия типа пандемии и общего снижения спроса на легковой транспорт.