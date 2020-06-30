Intel Core i7-10700K покорил частоту 7003 МГц при помощи жидкого азота
Тайваньский оверклокер AlexWu проявил интерес к процессору Intel Core i7-10700K, который по количеству ядер и примерному разгонному потенциалу повторяет Core i9-9900K, но за счёт смены названия позволяет номинально занимать высокие места в модельном рейтинге при более низких частотах, чем у предшественника. Частота 7003 МГц, достигнутая под жидким азотом, привела этот процессор на вершину модельного рейтинга.
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Автор рекорда использовал серийный экземпляр Core i7-10700K, который был установлен в материнскую плату Asus ROG Maximus XII Apex (Intel Z490). На указанной частоте процессор сохранил активность восьми ядер и шестнадцати потоков.
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