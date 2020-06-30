Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD и NVIDIA рассчитывают на хорошую выручку в серверном сегменте по итогам квартала

+
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.

Мы уже не раз отмечали, что поглощение Mellanox позволит NVIDIA приблизить долю выручки, получаемой на серверном направлении, к 50% уже во втором квартале текущего фискального года. Как дополняет DigiTimes, в прошлом году NVIDIA выручила в серверном сегменте $2,98 млрд, а выручка AMD на этом направлении приблизилась к $1 млрд. Говорить о более точной сумме в последнем случае сложно, поскольку AMD консолидирует отчётность от реализации серверных компонентов и решений для игровых консолей.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: AMD

реклама

По словам тайваньских источников, AMD и NVIDIA ожидают от завершающегося второго квартала стабильной выручки на серверном направлении. Пандемия по некоторым критериям даже увеличила спрос на серверную инфраструктуру, поэтому говорить о спаде спроса пока преждевременно. AMD к 2023 году рассчитывает увеличить долю выручки на серверном направлении до 30%.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia аналитика финансы epyc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD и NVIDIA рассчитывают на хорошую выручку в серверном сегменте по итогам квартала
+
Ryzen 5 3600 на частоте 4624 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
4
Компоненты для автомобильной электроники перестали пользоваться спросом
2
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
23
Расходы TSMC на исследования не будут превышать 8,5% выручки
1
Встроенной графики RDNA 2 в настольном сегменте придётся ждать до 2022 года
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
55
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
128
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
9
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
36
Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
3
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
4
Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
+

Сейчас обсуждают

hahahaman7
08:50
Смотрю на цены связок мать + проц у синих и красных и, что-то не могу понять, где: "по соотношению цена/производительность настольный процессор Intel Core i5-10400 выглядит более предпочтительным вари...
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
nonses84
08:50
Согласен , Сонька не потянет с лучами
Полный комплект PlayStation 5 будет стоить 58 000 рублей – данные от известного инсайдера
Елисей Творимиров
08:48
Кто же тебе платить то будет? )) Ты "топовый" блогер типа Дербаера что ли какой-нибудь?)
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
typym6ek
08:48
Это уже вообще край толкать кастом... Короче в чётный список!
Для смартфонов Xiaomi Redmi Note 8 и Note 8T доступна актуальная версия MIUI 12 на Android 10
hahahaman7
08:48
Такого не будет уж точно.
Полный комплект PlayStation 5 будет стоить 58 000 рублей – данные от известного инсайдера
Vlad Kis
08:48
Да не будут там все 52 блока загружены
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
Елисей Творимиров
08:47
Мозгов тебе не хватает, нужно поставить новые.)
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
08:47
Не даёт никакое преимущество 144гц в пвп, если ты посасывал на 60гц то и на 240гц так же будешь посасывать, герцовка не прибавляет аима, ума, знания игры, тактик и правильного позиционирования на карт...
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Vlad Kis
08:45
Разработчики уже сказали, вынесли свой вердикт - пс5 самая простая и удобная система. С хбокс придётся работать через костыли.
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
D0lph1N
08:44
Зелот, попробуй хоть иногда читать то, что "переводишь". Новость о выходе кастома Pixys OS на основе AOSP, никакого MIUI там нет. Ни 11, ни, тем более, 12.
Для смартфонов Xiaomi Redmi Note 8 и Note 8T доступна актуальная версия MIUI 12 на Android 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем