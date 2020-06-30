Мы уже не раз отмечали, что поглощение Mellanox позволит NVIDIA приблизить долю выручки, получаемой на серверном направлении, к 50% уже во втором квартале текущего фискального года. Как дополняет DigiTimes, в прошлом году NVIDIA выручила в серверном сегменте $2,98 млрд, а выручка AMD на этом направлении приблизилась к $1 млрд. Говорить о более точной сумме в последнем случае сложно, поскольку AMD консолидирует отчётность от реализации серверных компонентов и решений для игровых консолей.

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Источник изображения: AMD

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По словам тайваньских источников, AMD и NVIDIA ожидают от завершающегося второго квартала стабильной выручки на серверном направлении. Пандемия по некоторым критериям даже увеличила спрос на серверную инфраструктуру, поэтому говорить о спаде спроса пока преждевременно. AMD к 2023 году рассчитывает увеличить долю выручки на серверном направлении до 30%.