Платы Asus на базе AMD B550 демонстрируют процессорную всеядность
Японские блогеры продолжают обобщать опыт владельцев первых материнских плат на основе набора логики AMD B550, и в случае с продукцией марки Asus у них есть приятные новости. Плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS способна поддерживать большинство процессоров AMD прежних поколений, которые формально поддерживать не обязана.
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Это же можно сказать в отношении процессора Ryzen 5 2600X (Pinnacle Ridge).
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рекламаГибридные процессоры AMD прошлых поколений тоже успешно поддерживаются данной материнской платой.
Это позволяет надеяться, что и прочие производители материнских плат обеспечат поддержку старых процессоров AMD для своих изделий на основе набора логики B550. Сама AMD, напомним, такие материнские платы ориентирует на 7-нм процессоры семейства Ryzen 3000 и будущие Ryzen 4000 (Vermeer) с архитектурой Zen 3.
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