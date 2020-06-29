Премии European Hardware Awards 2020 в этом году не нужно было дожидаться Computex для оглашения результатов, поскольку мероприятие на Тайване было отменено из-за пандемии коронавируса, но победители всё равно были названы лишь в конце прошлой недели.

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Источник изображения: EHA Digital

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Жюри из представителей нескольких популярных европейских сайтов «железной» тематики отобрало лучшие компоненты года, опираясь на свой опыт, полученный при публикации более 400 тысяч статей соответствующей направленности. Лучшим центральным процессором был признан 16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X.

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Источник изображения: EHA Digital

Лучшим графическим процессором был признан AMD Navi 10, лежащий в основе видеокарт серии Radeon RX 5700 XT.

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Источник изображения: EHA Digital

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Ryzen 5 3600 был признан лучшим игровым продуктом, а относительно короткое присутствие Ryzen 3 3300X на рынке не помешало ему заслужить звание лучшего продукта для разгона.

Источник изображения: EHA Digital

Лучшей новой технологией признана многокристальная компоновка центральных процессоров AMD Ryzen, а всё третье поколение этих процессоров заслужило звание «продукт года 2020». Видеокарте Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC удалось стать лучшим графическим решением на базе чипов NVIDIA, а продукция Intel в список победителей попала только в составе одной из материнских плат на основе набора логики Z490.