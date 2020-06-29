Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
Премии European Hardware Awards 2020 в этом году не нужно было дожидаться Computex для оглашения результатов, поскольку мероприятие на Тайване было отменено из-за пандемии коронавируса, но победители всё равно были названы лишь в конце прошлой недели.
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Лучшим графическим процессором был признан AMD Navi 10, лежащий в основе видеокарт серии Radeon RX 5700 XT.
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рекламаRyzen 5 3600 был признан лучшим игровым продуктом, а относительно короткое присутствие Ryzen 3 3300X на рынке не помешало ему заслужить звание лучшего продукта для разгона.
Лучшей новой технологией признана многокристальная компоновка центральных процессоров AMD Ryzen, а всё третье поколение этих процессоров заслужило звание «продукт года 2020». Видеокарте Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC удалось стать лучшим графическим решением на базе чипов NVIDIA, а продукция Intel в список победителей попала только в составе одной из материнских плат на основе набора логики Z490.
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