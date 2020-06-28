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Intel Core i9-9900KS на частоте более 6955 МГц занял третье место в GPUPI for CPU 1B

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Австралийские оверклокеры и их ближайшие соседи из Новой Зеландии явно не теряли времени даром, и продолжали улучшать результаты разгона даже тех процессоров, которые после выхода семейства Comet Lake-S должны утратить былую актуальность. Например, bob(nz) взялся за разгон восьмиядерного Core i9-9900KS, и смог занять третье место в модельном рейтинге в тесте GPUPI for CPU 1B с результатом 1 минута 48,056 секунды.

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Источник изображения: HWBot, bob(nz)

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Процессор для этого пришлось разогнать при помощи жидкого азота до 6955 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Аналогичную позицию удалось занять и в HWBot x265 4K с результатом 23,203 кадров в секунду при частоте процессора 6397 МГц.

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intel экстремальный разгон coffee lake refresh core i9-9900ks
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