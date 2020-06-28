Intel Core i9-9900KS на частоте более 6955 МГц занял третье место в GPUPI for CPU 1B
Австралийские оверклокеры и их ближайшие соседи из Новой Зеландии явно не теряли времени даром, и продолжали улучшать результаты разгона даже тех процессоров, которые после выхода семейства Comet Lake-S должны утратить былую актуальность. Например, bob(nz) взялся за разгон восьмиядерного Core i9-9900KS, и смог занять третье место в модельном рейтинге в тесте GPUPI for CPU 1B с результатом 1 минута 48,056 секунды.
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