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Intel Core i7-10700K обновил пару рекордов на частотах более 6.5 ГГц

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Пока лидеры оверклокерских рейтингов продолжают познавать пределы возможностей инженерных образцов Core i9-10900K, более скромные владельцы серийных экземпляров Core i7-10700K пополняют статистику модельных зачётов новыми рекордами. Австралийский энтузиаст JJJC в тесте GPUPI for CPU 1B получил результат 1 минута 52,576 секунды при помощи разогнанного до 6729 МГц восьмиядерного процессора Core i7-10700K.

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Источник изображения: HWBot, JJJC

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Процессор охлаждался жидким азотом, на указанной частоте он сохранил активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков. В тесте HWBot x265 4K на частоте 6.5 ГГц результат составил 23,87 кадров в секунду, что тоже соответствует первому месту в модельном зачёте.

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intel экстремальный разгон core i7-10700k
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