Intel Core i7-10700K обновил пару рекордов на частотах более 6.5 ГГц
Пока лидеры оверклокерских рейтингов продолжают познавать пределы возможностей инженерных образцов Core i9-10900K, более скромные владельцы серийных экземпляров Core i7-10700K пополняют статистику модельных зачётов новыми рекордами. Австралийский энтузиаст JJJC в тесте GPUPI for CPU 1B получил результат 1 минута 52,576 секунды при помощи разогнанного до 6729 МГц восьмиядерного процессора Core i7-10700K.
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