Расширения Intel AMX подразумевают комплексные вычисления
Во время пандемии природа настолько очистилась от праздных комментариев Раджи Кодури (Raja Koduri) в Twitter, что он стал публично обсуждать преимущественно рабочие моменты своей жизни. Продемонстрировав образцы графических процессоров семейства Intel Arctic Sound, он не пропал в радаров на несколько недель, а счёл нужным уточнить, что расширения Intel AMX включают различные типы математических операций: скалярные, векторные и матричные.
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