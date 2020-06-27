Во время пандемии природа настолько очистилась от праздных комментариев Раджи Кодури (Raja Koduri) в Twitter, что он стал публично обсуждать преимущественно рабочие моменты своей жизни. Продемонстрировав образцы графических процессоров семейства Intel Arctic Sound, он не пропал в радаров на несколько недель, а счёл нужным уточнить, что расширения Intel AMX включают различные типы математических операций: скалярные, векторные и матричные.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Напомним, что поддержку этих расширений обеспечат 10-нм серверные процессоры Intel Sapphire Rapids, дебют которых должен состояться в ближайшие полтора года. Наличие матричных вычислений позволяет некоторым комментаторам говорить об аналогии с тензорными ядрами ускорителей NVIDIA, которые тоже применяются в серверном сегменте. Нельзя исключать, что подобные элементы архитектуры Intel перекочуют и в дискретные графические процессоры, раз про них упоминает руководитель разработок на этом направлении.