Core i9-10900KF на частоте 7.3 ГГц помог GeForce GTX 470 обновить серию рекордов
Американскому оверклокеру Splave достался инженерный образец процессора Intel Core i9-10900KF, способный работать под нагрузкой на частоте 7.0 ГГц с сохранением активности всех десяти ядер и двадцати потоков. Устав от типовых иллюстраций «в тумане», энтузиаст приложил к описанию своего эксперимента фотографию с синим пламенем. Для охлаждения процессора использовался жидкий азот.
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В тесте 3DMark05 при частоте процессора 7.2 ГГц был получен результат 85 402 балла, в тесте 3DMark06 - 58 943 балла при частоте процессора 7.0 ГГц. Оба достижения являются лучшими для видеокарт модели GeForce GTX 470.
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