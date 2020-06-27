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Core i9-10900KF на частоте 7.3 ГГц помог GeForce GTX 470 обновить серию рекордов

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Американскому оверклокеру Splave достался инженерный образец процессора Intel Core i9-10900KF, способный работать под нагрузкой на частоте 7.0 ГГц с сохранением активности всех десяти ядер и двадцати потоков. Устав от типовых иллюстраций «в тумане», энтузиаст приложил к описанию своего эксперимента фотографию с синим пламенем. Для охлаждения процессора использовался жидкий азот.

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Источник изображения: Splave, HWBot

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По словам автора, видеокарта GeForce GTX 470 тоже охлаждалась жидким азотом, её частоты были повышены до 1250/4600 МГц. В тесте 3DMark03 количество активных ядер центрального процессора уменьшилось до четырёх, но его частота при этом выросла до 7.3 ГГц. Этого хватило, чтобы занять первое место в модельном зачёте GeForce GTX 470 с результатом 158 374 балла.

В тесте 3DMark05 при частоте процессора 7.2 ГГц был получен результат 85 402 балла, в тесте 3DMark06 - 58 943 балла при частоте процессора 7.0 ГГц. Оба достижения являются лучшими для видеокарт модели GeForce GTX 470.

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Теги

экстремальный разгон comet lake-s geforce gtx 470 core i9-10900kf
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