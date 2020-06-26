До сих пор интересы Amazon в сфере робототехники ограничивались преимущественно летательными аппаратами для доставки заказов по воздуху и самодвижущимися тележками для обслуживания складов. Теперь Reuters со ссылкой на публикацию The Information сообщает, что Amazon договорился о покупке молодой калифорнийской компании Zoox, которая специализируется на разработке систем автоматического управления автомобилями.

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Источник изображения: Zoox

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Точная цена сделки не называется, она лишь должна превысить $1 млрд. Это значительно меньше тех $3,2 млрд, которые Zoox получила от инвесторов на начальном этапе финансирования в 2018 году. Впрочем, источник отмечает, что никто из инвесторов Zoox не останется в убытке. Amazon в прошлом году уже вложил $530 млн в другую молодую компанию данного профиля – Aurora Innovation. По всей видимости, автопилот для наземного транспорта нужен гиганту интернет-торговли для создания наземных средств доставки заказов, не нуждающихся в присутствии водителя.