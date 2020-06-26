Amazon купит Zoox – разработчика систем автопилота для наземного транспорта
До сих пор интересы Amazon в сфере робототехники ограничивались преимущественно летательными аппаратами для доставки заказов по воздуху и самодвижущимися тележками для обслуживания складов. Теперь Reuters со ссылкой на публикацию The Information сообщает, что Amazon договорился о покупке молодой калифорнийской компании Zoox, которая специализируется на разработке систем автоматического управления автомобилями.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила