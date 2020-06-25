Lenovo начинает снижать цены на ноутбуки с Comet Lake-H, чтобы противостоять Renoir
Компания Intel в этом году не сможет предложить более производительных процессоров для игровых ноутбуков с уровнем TDP до 45 Вт, чем уже существующие Comet Lake-H. Дебютирующие в скором времени 10-нм процессоры Tiger Lake с графикой нового поколения ограничатся TDP до 28 Вт, поэтому единственными противниками AMD Renoir в аналогичной энергетической категории останутся процессоры Comet Lake-H.
рекламаКак отмечает ресурс Hardware Times со ссылкой на комментарии представителей Lenovo в китайских социальных сетях, единственным разумным оружием в противостоянии AMD компания Intel считает снижение цен.
Lenovo уже начала предлагать игровые ноутбуки на базе восьмиядерного процессора Intel Core i7-10875H по ценам, которые оказались ниже дебютной стоимости моделей на базе шестиядерного Core i7-10750H. Стоимость ноутбуков на основе последнего тоже снижается, но пока на практике могут наблюдаться перекосы, когда более производительная модель стоит дешевле более быстрой.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила