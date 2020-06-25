Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Lenovo начинает снижать цены на ноутбуки с Comet Lake-H, чтобы противостоять Renoir

1
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Компания Intel в этом году не сможет предложить более производительных процессоров для игровых ноутбуков с уровнем TDP до 45 Вт, чем уже существующие Comet Lake-H. Дебютирующие в скором времени 10-нм процессоры Tiger Lake с графикой нового поколения ограничатся TDP до 28 Вт, поэтому единственными противниками AMD Renoir в аналогичной энергетической категории останутся процессоры Comet Lake-H.

реклама

Как отмечает ресурс Hardware Times со ссылкой на комментарии представителей Lenovo в китайских социальных сетях, единственным разумным оружием в противостоянии AMD компания Intel считает снижение цен.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
Источник изображения: Hardware Times

Lenovo уже начала предлагать игровые ноутбуки на базе восьмиядерного процессора Intel Core i7-10875H по ценам, которые оказались ниже дебютной стоимости моделей на базе шестиядерного Core i7-10750H. Стоимость ноутбуков на основе последнего тоже снижается, но пока на практике могут наблюдаться перекосы, когда более производительная модель стоит дешевле более быстрой.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel apu игровые ноутбуки renoir comet lake-h
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Lenovo начинает снижать цены на ноутбуки с Comet Lake-H, чтобы противостоять Renoir
1
Образцы графики DG1 в лаборатории Intel довольствуются 96 потоковыми процессорами
+
Процессоры Intel Meteor Lake будут использовать пространственную компоновку Foveros
+
Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
4
Связка GeForce GTX 680 и Core i9-10900K обновила серию рекордов
1
Ускорители вычислений Intel Xe получились достаточно крупными в старшей версии
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 33
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
40
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
17
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
22
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
3
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
14

Сейчас обсуждают

Dare
13:38
"более производительная модель стоит дешевле более быстрой." Может "более медленной"?
Lenovo начинает снижать цены на ноутбуки с Comet Lake-H, чтобы противостоять Renoir
DenL
13:35
Они тоже стоят одинаково?
AMD Ryzen 7 3700X против Intel Core i5-10600K – безоговорочная победа в 5 fps, которые невозможно заметить в реальных условиях
Олег Власов
13:34
Лучше негров в космос отправить.Они так добиваются своего ничего не делать, но что-бы их обрабатывали.
Microsoft становится толерантнее – ждем афроамериканскую Windows
Сергей Решетников
13:33
А ты уже побежал за целероном?Ведь в этом тесте он тоже крутой проц.
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
ZrZ
13:31
"Если сравнить достижения обновлённых моделей с результатами их предшественниц," И как мне это сделать? Ни скриншотов не приложил, ни ссылки. Самостоятельно предлагаешь искать? За такое я высокую оц...
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
Радик Рафиков
13:28
Уже давным давно такая цена. На вайлбери 37 540
Флагманский Huawei P40 подешевел на 10 000 рублей по сравнению с начальной ценой
zzzombie1989
13:28
Клоунская сборочка. Помню мы в школе любили такой ерундой заниматься, собирая воображаемые ПК. Оперативки 32 гигабайта - бегом на лоботомию, вас там ждут. Жёсткий Тошиба, если можно взять нормальный С...
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
V.L.A.D.L.E.N
13:27
:)
The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
Дмитрий Садов
13:26
факт в том что он отлетел в помойку как и твоя аналитика
Microsoft может показать игровую приставку нового поколения ценой около 200 долларов уже в начале июня
Goginator
13:26
слушай , а в какой инкубаторе вас таких выращивают ? мне бы адресок что бы спалить все к чертям , что бы такие чуда потом тут не пачкали коменты своими выкаками .
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем