Компания Intel в этом году не сможет предложить более производительных процессоров для игровых ноутбуков с уровнем TDP до 45 Вт, чем уже существующие Comet Lake-H. Дебютирующие в скором времени 10-нм процессоры Tiger Lake с графикой нового поколения ограничатся TDP до 28 Вт, поэтому единственными противниками AMD Renoir в аналогичной энергетической категории останутся процессоры Comet Lake-H.

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Как отмечает ресурс Hardware Times со ссылкой на комментарии представителей Lenovo в китайских социальных сетях, единственным разумным оружием в противостоянии AMD компания Intel считает снижение цен.

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Источник изображения: Hardware Times

Lenovo уже начала предлагать игровые ноутбуки на базе восьмиядерного процессора Intel Core i7-10875H по ценам, которые оказались ниже дебютной стоимости моделей на базе шестиядерного Core i7-10750H. Стоимость ноутбуков на основе последнего тоже снижается, но пока на практике могут наблюдаться перекосы, когда более производительная модель стоит дешевле более быстрой.