Связка GeForce GTX 680 и Core i9-10900K обновила серию рекордов
Греческий энтузиаст OGS продолжает перебирать видеокарты, которым соседство с процессором Core i9-10900K сулит продвижение в модельном рейтинге экстремального разгона. Серия экспериментов была проведена с использованием видеокарты GeForce GTX 680 марки GALAX, которая в нашей стране известна как KFA2. Графический процессор охлаждался жидким азотом, его частота варьировалась от 1805 до 1910 МГц, частота памяти видеокарты была повышена до 7400 МГц.
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