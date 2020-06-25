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Связка GeForce GTX 680 и Core i9-10900K обновила серию рекордов

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Греческий энтузиаст OGS продолжает перебирать видеокарты, которым соседство с процессором Core i9-10900K сулит продвижение в модельном рейтинге экстремального разгона. Серия экспериментов была проведена с использованием видеокарты GeForce GTX 680 марки GALAX, которая в нашей стране известна как KFA2. Графический процессор охлаждался жидким азотом, его частота варьировалась от 1805 до 1910 МГц, частота памяти видеокарты была повышена до 7400 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K покорил частоту 6.9 ГГц с уже знакомой хитрой комбинацией активных ядер и потоков (10 и 16, соответственно). В тесте Unigine Heaven Xtreme система набрала 3438,78 баллов DX11, в тесте 3DMark Vantage Performance - 75 309 баллов, в тесте 3DMark11 Performance - 18 089 баллов. Все эти результаты соответствуют первым местам в модельном зачёте GeForce GTX 680.

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Теги

intel экстремальный разгон comet lake-s geforce gtx 680 core i9-10900k
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