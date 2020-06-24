Американский энтузиаст Keeph8n в рамках эксперимента последних нескольких дней объединил в одной системе видеокарту Radeon RX 5700 XT и центральный процессор Intel Core i9-10900K. Если первую он охлаждал жидким азотом, на что намекают и достигнутые ею частоты 2376/14800 МГц, то второй довольствовался водоблоком.

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Источник изображения: HWBot, keeph8n

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На иллюстрации видеокарта представлена в первозданном виде, когда на графический процессор ещё не был водружён резервуар для жидкого азота. Центральный процессор Core i9-10900K при помощи водоблока разогнался до 5.4 ГГц, сохранив при этом активность всех десяти ядер и двадцати потоков. В тесте 3DMark Time Spy был получен результат 11 388 баллов, что соответствует первому месту в модельном зачёте Radeon RX 5700 XT.