Core i9-10900K в связке с Radeon RX 5700 XT обновил рекорд 3DMark Time Spy
Американский энтузиаст Keeph8n в рамках эксперимента последних нескольких дней объединил в одной системе видеокарту Radeon RX 5700 XT и центральный процессор Intel Core i9-10900K. Если первую он охлаждал жидким азотом, на что намекают и достигнутые ею частоты 2376/14800 МГц, то второй довольствовался водоблоком.
рекламаНа иллюстрации видеокарта представлена в первозданном виде, когда на графический процессор ещё не был водружён резервуар для жидкого азота. Центральный процессор Core i9-10900K при помощи водоблока разогнался до 5.4 ГГц, сохранив при этом активность всех десяти ядер и двадцати потоков. В тесте 3DMark Time Spy был получен результат 11 388 баллов, что соответствует первому месту в модельном зачёте Radeon RX 5700 XT.
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