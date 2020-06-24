Министр торговли США пригрозил, что обойти санкции против Huawei не получится
Американские компании полупроводникового сектора только в середине этого месяца начали получать комментарии представителей Министерства торговли относительно новых правил экспортного контроля, которые вступили в силу с середины мая. Они запрещают американским и иностранным компаниям поставлять Huawei компоненты, выпущенные за пределами США с использованием оборудования и технологий американского происхождения. Для осуществления подобной деятельности компаниям потребуется особая лицензия.
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Все попытки сделать это, по словам представителя американских властей, будут преследоваться самым беспощадным образом. TSMC в результате этих санкций потеряла возможность выпускать процессоры для HiSilicon, а другие контрактные производители не смогут её заменить по причине использования оборудования и технологий американского происхождения. Huawei пока публично не озвучила своих планов по осуществлению деятельности без доступа к мощностям TSMC.
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