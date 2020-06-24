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Samsung способен подстраховать TSMC при производстве самых сложных графических процессоров NVIDIA

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В середине этого месяца финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) приняла участие в телеконференции NASDAQ, и когда ведущий задал вопрос о степени зависимости компании от услуг TSMC, представительница руководства NVIDIA поспешила пояснить, что уже несколько лет подряд в качестве «запасного конвейера» используется Samsung.

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Источник изображения: KVGO

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Около пяти лет назад, по словам финансового директора NVIDIA, компания приняла решение обеспечить наличие двух поставщиков графических процессоров. Планомерная работа в итоге привела к тому, что каждое новое поколение продуктов NVIDIA адаптируется как к техпроцессам TSMC, так и к техпроцессам Samsung. Даже сейчас южнокорейский подрядчик способен производить самые сложные графические процессоры NVIDIA. С другой стороны, последняя из компаний приветствует решение TSMC построить предприятие в США, и проявляет всяческий интерес к возможному сотрудничеству «на родной земле».

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Теги

nvidia samsung литографическое производство полупроводники tsmc
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