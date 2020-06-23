В ежедневном дайджесте DigiTimes сообщает, что производители компонентов для ПК озабочены перспективами спроса во втором полугодии, поскольку считают, что условий для его роста или даже стабилизации не будет.

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Переход на удалённую работу и обучение в первом полугодии вызвал резкий рост спроса на ноутбуки и различные аксессуары, но к середине года будет достигнуто насыщение, а во второй половине рассчитывать на стабильный спрос уже не придётся. Затяжная пандемия усложнит ситуацию в экономике, а рост безработицы сократит потребность в аппаратных средствах для удалённой работы.