Поставщики ПК обеспокоены возможным снижением спроса во втором полугодии
В ежедневном дайджесте DigiTimes сообщает, что производители компонентов для ПК озабочены перспективами спроса во втором полугодии, поскольку считают, что условий для его роста или даже стабилизации не будет.
рекламаПереход на удалённую работу и обучение в первом полугодии вызвал резкий рост спроса на ноутбуки и различные аксессуары, но к середине года будет достигнуто насыщение, а во второй половине рассчитывать на стабильный спрос уже не придётся. Затяжная пандемия усложнит ситуацию в экономике, а рост безработицы сократит потребность в аппаратных средствах для удалённой работы.
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