GlobalFoundries расширит производство в окрестностях Fab 8 в США
На волне «импортозамещения» в сфере услуг по контрактному производству полупроводниковой продукции в США компания GlobalFoundries заявила о намерениях приобрести свободный участок земли площадью около 27 га в непосредственной близости от своего предприятия Fab 8 в штате Нью-Йорк.
рекламаЭто самое передовое предприятие GlobalFoundries на территории США, оно используется для производства 14-нм и 12-нм компонентов процессоров AMD. Впрочем, планы по расширению Fab 8 если и связаны с заказами последней из компаний, то лишь отчасти. Скорее всего, на новых производственных площадях GlobalFoundries будет выпускать продукцию для американских заказчиков из числа представителей оборонно-промышленного комплекса.
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