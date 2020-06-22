Сегодня NVIDIA представила вариант ускорителя вычислений A100 с архитектурой Ampere, предназначенный для установки в разъём PCI Express 4.0 серверных материнских плат. Строго говоря, этот ускоритель будет поставляться партнёрами NVIDIA в составе готовых серверов, поэтому технической информации о нём распространяется минимум.

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Источник изображения: NVIDIA

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В отличие от исполнения SXM4, которое в мае основатель NVIDIA демонстрировал у себя на кухне, вариант в виде платы расширения обладает предельным уровнем энергопотребления не 400 Вт, а 250 Вт. Собственного вентилятора в системе охлаждения нет, радиатор обдувается корпусными вентиляторами сервера. Уровнем быстродействия придётся пожертвовать только при устоявшихся режимах работы. В пиковых моментах эта версия обещает быть такой же производительной, как и вариант в исполнении SXM4.

Поддержка интерфейса NVLink в данном случае позволяет попарно объединять ускорители. Прочие характеристики двух вариантов исполнения не различаются. О стоимости этого продукта судить сложно, поскольку поставляется он в серверном сегменте. Функциональных блоков для ускорения трёхмерной графики в составе графического процессора этой новинки NVIDIA по-прежнему нет.