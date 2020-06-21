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Radeon RX Vega 64 на частотах 1828/1120 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy

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Молодой немецкий оверклокер Xtremefunky в последние дни сосредоточился на разгоне видеокарты Radeon RX Vega 64, оснащённой водоблоком EK. В связке с видеокартой разгонялся центральный процессор Intel Core i9-9900X, который на иллюстрации предстал со снятой крышкой.

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Источник видео: HWBot, Xtremefunky

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По всей видимости, энтузиаст либо менял штатный термоинтерфейс процессора, либо переводил его на прямой контакт с подошвой водоблока. На частоте 5.2 ГГц под нагрузкой, как утверждает автор эксперимента, этот процессор нагревался до 77 градусов Цельсия. В состоянии покоя температура не превышала 23 градусов Цельсия.

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Источник видео: HWBot, Xtremefunky

Видеокарта при помощи водоблока была разогнана до 1828/1120 МГц, это позволило занять первое место в модельном зачёте в следующих тестах: 3DMark Time Spy (9763 балла); Unigine Superposition 1080p (5158 баллов) и 3DMark Time Spy Xtreme (4646 баллов). В дальнейшем автор рекордов намеревается перейти на использование сухого льда, добившись более высоких частот от разгоняемых компонентов.

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Теги

экстремальный разгон radeon rx vega 64 vega 10 core i9-9900x
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ShadowTM
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Почти догнал 3800 при частоте 5,6Ггц. В какой же жопе Intel, если проигрыш в IPC уже более 10% в актуальных архитектурах.
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Дункан Маклауд
08:18
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Цена на видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT опустилась ниже 400 долларов – самая низкая стоимость с начала продаж
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