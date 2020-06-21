Ryzen Threadripper 3990X попробовал себя в роли цветомузыкальной установки
На страницах Reddit уже второй день не останавливается обсуждение эксперимента одного китайского энтузиаста, который использовал панель менеджера задач Windows в качестве примитивного 128-пиксельного дисплея. Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X обладает 64 физическими ядрами и 128 потоками, за каждый поток в менеджере задач отвечает свой квадрат. При полной загрузке потока он становится тёмным, при частичной – светлеет, а при отсутствии нагрузки остаётся белым.
If this is not the correct way to use a 64-Core Processor, I don't know what is. from r/pcmasterrace
рекламаАвтор эксперимента нашёл способ транслировать анимационные ролики, управляя загрузкой потоков таким образом, чтобы они своим поведением напоминали пиксели дисплея. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому желающим получить необычные впечатления следует изучить исходный видеоролик.
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