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Распродажа 618: последний шанс купить Blackview BV6300 Pro и Blackview A80 по низкой цене

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На этой неделе в Китае стартовала ежегодная распродажа 618, которая завершается уже через считанные дни. В рамках акции компания Blackview выпустила два новых смартфона, которые до 21 июня 2020 года будут доступны по скидке. Это Blackview BV6300 Pro и Blackview A80.



Первая модель – это защищённый смартфон по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Ему не страшны пыль, воды, экстремально низкие/высокие температуры и падения с адекватной высоты. При этом модель отличается тонким корпусом, что несвойственно коллегам по цеху. Толщина устройства составляет 11,6 мм, что повышает удобство хвата. Весит смартфон 230 г.



По акции стоимость Blackview BV6300 Pro снижена на 31% и составляет 290 долларов. Экономия – 90 долларов. За эти деньги вы получаете 12-нанометровую платформу Helio P70 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ.



В основной камере используется четыре сенсора. Для главного модуля выбрана 16-мегапиксельная матрица Samsung. Угол обзора в широкоугольном модуле составляет 120 градусов. Этого будет достаточно для того, чтобы делать хорошие фотографии архитектурных объектов и пейзажей. Камера поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта, замедленную съёмку, расширенный динамический диапазон и ночной режим. Примеры фотографий можете просмотреть ниже.







Разрешение камеры для селфи составляет 13 Мп. В ней используется датчик изображения от Sony. Фронталка получила поддержку HDR и может делать фотографии с натуральной цветопередачей.



Blackview BV6300 Pro оборудован 5,7-дюймовым дисплеем. Подсистема питания в смартфоне представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4380 мАч, чего будет хватать на полный рабочий день.

Купить смартфон Blackview BV6300 Pro





Blackview A80 – более скромная модель. По акции она предлагается со скидкой 40% и стоит всего лишь 60 долларов, являясь самым дешёвым смартфоном с четырёхмодульной основной камерой. При этом по такой цене доступно только 2000 устройств.



Главный модуль основной камеры построен на 13-мегапиксельном сенсоре от Sony. Под оптическими модулями на тыльной стороне расположен биометрический сенсор для считывания отпечатков пальцев. Толщина корпуса в смартфоне составляет 8,8 мм.



Blackview A80 оснащается аккумулятором на 4200 мАч и может работать день без подзарядки. Дисплей имеет размер 6,21 дюйма по диагонали, чего хватит для просмотра контента и работы с текстом.



Модель работает под управлением операционной системы Android 10 Go Edition и поддерживает мобильные сети четвёртого поколения.

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