Агентство Reuters сообщает, что вчера компании GlobalFoundries и SkyWater Technology подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит им в известной степени унифицировать технологические процессы под нужды крупных американских заказчиков из оборонной сферы.

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Источник изображения: Times Union

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Обе компании смогут перераспределять между собой заказы от клиентов такого класса, повышая надёжность поставок и гарантируя нужные объёмы производства. Skywater была образована в 2017 году, отделившись от Cypress Semiconductor, а GlobalFoundries выросла на деньгах арабских инвесторов из бывшего производственного подразделения AMD. В последние годы GlobalFoundries активно сближалась с профильным подразделением IBM, у компании есть несколько производственных площадок в США, поэтому её «арабские корни» местных заказчиков не смущают. Skywater в прошлом году уже получила оборонный контракт на $170 млн, который подразумевал разработку микросхем, устойчивых к воздействию радиоактивного излучения.