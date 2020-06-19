На подъёме интереса США к полупроводниковой самодостаточности заработает и GlobalFoundries
Агентство Reuters сообщает, что вчера компании GlobalFoundries и SkyWater Technology подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит им в известной степени унифицировать технологические процессы под нужды крупных американских заказчиков из оборонной сферы.
рекламаОбе компании смогут перераспределять между собой заказы от клиентов такого класса, повышая надёжность поставок и гарантируя нужные объёмы производства. Skywater была образована в 2017 году, отделившись от Cypress Semiconductor, а GlobalFoundries выросла на деньгах арабских инвесторов из бывшего производственного подразделения AMD. В последние годы GlobalFoundries активно сближалась с профильным подразделением IBM, у компании есть несколько производственных площадок в США, поэтому её «арабские корни» местных заказчиков не смущают. Skywater в прошлом году уже получила оборонный контракт на $170 млн, который подразумевал разработку микросхем, устойчивых к воздействию радиоактивного излучения.
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