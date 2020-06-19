Специалисты RBC со страниц Seeking Alpha уже начали вести разъяснительную работу на тему того, что AMD сама не понимает, какие перспективы открывает перед ней грядущий выход на рынок новых игровых консолей Sony и Microsoft.

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Источник изображения: Sony

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Аналитики RBC убеждены, что первый год присутствия новых консолей на рынке окажется успешнее, чем аналогичный период после анонса их предшественниц. Будет не только продано большее количество консолей в натуральном выражении, но и средняя цена реализации будет выше, она увеличится на двузначную величину в процентах. Норма прибыли на консольном направлении должна оказаться выше собственных прогнозов AMD, как считают авторы доклада. Это даёт им основания поднять прогноз по курсу акций компании до $66 при текущем значении чуть выше $54.