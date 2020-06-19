Производители ноутбуков теряют оптимизм на фоне пандемии
Издание DigiTimes сообщает, что контрактные производители ноутбуков хотя и рады успехам второго квартала, теперь уже не так категоричны в оценках завершения сроков пандемии. Представители Wistron ранее надеялись, что распространение коронавируса удастся остановить к третьему кварталу, но теперь они оставили эти надежды.
рекламаWistron более не рассчитывает на V-образное восстановление мировой экономики после завершения пандемии. Теперь контрактный производитель в лучшем случае ожидает U-образного восстановления, а в худшем – L-образного, когда возвращения на докризисный уровень не происходит.
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