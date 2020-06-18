В 2015 году HP объявила о реструктуризации, в результате чего отвечающую за потребительские ПК и устройства печати компанию HP Inc. возглавил Дион Вайслер (Dion Weisler). В августе прошлого года он вынужден был уйти в отставку по причинам болезни кого-то из близких, но сохранял за собой пост в совете директоров компании вплоть до мая текущего года. Теперь аналогичный орган управления корпорации Intel рад приветствовать Вайслера в своих рядах.

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Источник изображения: Intel

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Дион Вайслер становится десятым членом совета директоров Intel, он сохранит за собой статус независимого директора, войдёт в состав комитетов по финансам и компенсационным выплатам. По его собственным словам, за прогрессом Intel Вайслеру приходилось наблюдать со стороны на протяжении более чем трёх десятилетий, и теперь для него большая честь войти в состав совета директоров компании.

Intel имеет право расширять численность совета директоров до пятнадцати человек, поэтому в духе времени она сообщает, что воспользуется этой возможностью, чтобы увеличить расовое и этническое разнообразие этого органа управления компанией. Как можно догадаться, включение Диона Вайслера в состав совета директоров достижению этой цели особо не способствует.