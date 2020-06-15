Надежды многих энтузиастов на оживление игрового рынка теперь связаны с осенним анонсом новых игровых видеокарт. Предполагается, что в августе-сентябре свои игровые продукты семейства Ampere представит компания NVIDIA, а в первой половине октября AMD даст ответ в виде представителей архитектуры RDNA 2, среди которых может оказаться и флагман линейки с «народным» обозначением Big Navi.

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Ресурс DigiTimes со ссылкой на партнёров AMD, NVIDIA и Intel сообщает, что повышенная секретность и постоянное смещение дат, которые окружают подготовку новых продуктов указанных марок к анонсу в этом году, начали раздражать производителей материнских плат и видеокарт.

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Альберт Анкер, «Чехарда», 1866 год. Источник изображения: Википедия

Смещение анонса настольных процессоров Intel Comet Lake ещё можно как-то списать на пандемию, AMD в своих планах более однозначна, поскольку ей необходимо представить новые 7-нм процессоры к седьмому июля, чтобы отметить тем самым годовщину дебюта процессоров Matisse. Ну, а противостояние AMD и NVIDIA в сегменте игровых видеокарт может породить ещё больше неудобств для партнёров обеих компаний.