AIDA64 внедряет поддержку версий GeForce GTX 1650 на базе TU116 и TU106
Ещё в конце мая известный энтузиаст _rogame высказал предположение, что NVIDIA готовится представить две новые версии GeForce GTX 1650, которые будут основаны на графических процессорах TU116 и TU106 соответственно. Догадка эта базировалась на анализе кода драйверов NVIDIA.
рекламаТеперь поддержку обеих перспективных версий GeForce GTX 1650 внедряет утилита AIDA64. Графический процессор TU106 будет позаимствован у GeForce RTX 2060, изначально он обладает как RTX-блоками, так и тензорными ядрами, да и декодер NVENC отличает его от младших сородичей. Что из этого сохранится при переезде в GeForce GTX 1650, прогнозировать сложно.
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