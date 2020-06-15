На сайте USB-IF обнаружены новые модели гибридных процессоров AMD Athlon и Ryzen
Один известный японский блогер выяснил, что на сайте USB-IF ещё весной этого года были зарегистрированы новые процессоры AMD со встроенной графикой. Ими оказались Athlon Gold 3150G, Athlon Gold PRO 3150G, Athlon Gold 3150GE, Athlon Gold PRO 3150GE, Athlon Silver PRO 3125GE, Ryzen 5 3350G, Ryzen 5 PRO 3350G, Ryzen 5 3350GE, Ryzen 5 PRO 3350GE.
рекламаПроцессоры Raven Ridge в исполнении Socket FT5 тоже упоминаются этим источником с апреля текущего года.
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Обнаруживший их энтузиаст склоняется к мнению, что речь идёт о процессорах Pollock с уровнем TDP не более 4,5 Вт. По соседству упоминаются некие процессоры с индексами моделей PRO 3145B и PRO 3045B, но они имеют исполнение Socket FP5 и более высокое значение TDP.
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