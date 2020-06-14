Intel Core i7-10700K разогнался до 6.2 ГГц без применения жидкого азота
Датский оверклокер Afrom1 воспользовался тем, что все более сильные конкуренты сосредоточили свои усилия на разгоне процессора Core i9-10900K, а потому преспокойно обновил модельный рекорд частоты для Core i7-10700K, используя серийный процессор и жидкостную систему охлаждения. Разумеется, последняя работала в не совсем типичных условиях – температура жидкости была ниже комнатной за счёт применения льда или так называемого «чиллера».
рекламаВ любом случае, процессоры в этой ситуации покорил частоту 6.2 ГГц с двумя активными ядрами без Hyper-Threading. Жидкий азот наверняка скоро изменит расстановку сил в модельном рейтинге, а пока автор рекорда может наслаждаться мгновением триумфа. С восемью активными ядрами и Hyper-Threading под вычислительной нагрузкой этот экземпляр процессора смог работать только на частотах около 5.8 ГГц.
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