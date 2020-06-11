На страницах Seeking Alpha появился очередной материал, повествующий о возможном влиянии выручки партнёров AMD в апреле на финансовые показатели этой компании. Авторы исследования взяли апрельскую статистику по выручке шести компаний, чей бизнес так или иначе связан с деятельностью AMD: ADATA, TSMC, ASRock, Gigabyte, MSI и TUL (PowerColor). Выручка последней в годовом сравнении снижается с февраля этого года, но причиной может быть влияние сезонных факторов на рынок видеокарт, от которого PowerColor преимущественно и зависит.

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Источник изображения: Taiwan Sales Tracker

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Прочие тайваньские производители, попавшие в выборку, предлагают ещё и материнские платы, а некоторые и игровые ноутбуки. Выручка ASRock в апреле выросла на 47,6% в годовом сравнении, Gigabyte слегка уступила ей с 40,6% прироста, MSI ограничилась 24,2%. Снабжающая всех компонентами TSMC в апреле увеличила выручку на 28,5%. Всё это позволяет авторам публикации судить о положительной динамике выручки AMD в текущем квартале. По крайней мере, на это можно надеяться.