На страницах Reddit один из любителей жанра «анатомического театра» поделился серией фотографий, сделанных по результатам попытки снятия крышки с процессора Intel Pentium в исполнении LGA 775.

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Источник изображения: Imgur, RokieVetran

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Выбор «подопытного» объяснялся тем, что процессор не представлял ценности для своего владельца, и позволял потренироваться в «скальпировании» без особого риска.

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Источник изображения: Imgur, RokieVetran

Автор эксперимента сразу же бросился орудовать ножом, прорезав герметик между крышкой и подложкой по периметру, но не учёл того обстоятельства, что процессоры данной серии использовали припой для крепления крышки к кристаллу.

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Источник изображения: Imgur, RokieVetran

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Приложенные к отделению крышки усилия привели к тому, что кристалл процессора был разрушен и частично отделён от подложки.

Источник изображения: Imgur, RokieVetran

При работе с процессорами, использующими припой под крышкой, необходимо их предварительно нагревать промышленным феном, чтобы избежать подобных разрушений. Кстати, в новейшем семействе Intel Comet Lake припой не такой прочный, немецкий энтузиаст Der8auer при помощи своих приспособлений для сдвига крышки вполне справляется с задачей без предварительного нагрева.