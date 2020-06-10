Самый компактный в мире ручной принтер Selpic P1 доступен со скидкой 55% на IndieGoGo
Selpic – известный производитель компактной печатающей техники. Калифорнийская компания решила расширить ассортимент своей продукции и анонсировала небольшой цветной принтер. Новинка называется Selpic P1.
Это самый миниатюрный в мире принтер, который не идёт ни в какое сравнение с громадными офисными решениями. С его помощью можно вручную наносить текст и изображение на любую поверхность, чем не в состоянии похвастаться стационарные модели.
Selpic P1 имеет размеры 130 х 30 х 24 см и весит лишь 180 г. Модель можно применять для печати текста, логотипов, фотографий, а также штрих-кодов и QR-кодов. По словам производителя, изображение можно наносить на пластик, металл, дерево, текстиль и кожу.
Головка для печати размещена у основания принтера. Время автономной работы составляет порядка 3 часов на полном заряде аккумуляторной батареи. Для печати применяются миниатюрные картриджи с чернилами на водной основе. Всего пользователям будет доступно шесть основных цветов.
Для настройки Selpic P1 предусмотрено фирменное программное обеспечение. Оно совместимо с персональными компьютерами на базе операционных систем Windows, MacOS, а также со смартфонами на прошивках iOS и Android. Синхронизация принтера с ПК и умными телефонами выполняется через адаптер беспроводной связи Wi-Fi.
Для того чтобы начать печать, нужно лишь нажать клавишу ввода и провести рабочей поверхностью принтера по том или ином носителю. Максимальное разрешение составляет 600 точек/дюйм. Ввиду своих компактных размеров Selpic P1 будет полезен во время командировок.
Ручной принтер оценили в 199 долларов. Однако, на площадке по сбору средств IndieGoGo модель Selpic P1 будет предлагаться со скидкой 55%, за 99 долларов. Заказать новинку можно на краудфандинговой платформе по этой ссылке. Больше информации о принтере вы найдёте на официальном сайте калифорнийской компании.
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