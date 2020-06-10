На этой неделе прошло очередное собрание акционеров NVIDIA, в профильном разделе сайта компании по этому случаю была выложена презентация к докладу её основателя и бессменного руководителя.

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Источник изображения: NVIDIA

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Особых откровений этот документ не содержал, но привлёк внимание формой подачи финансовой статистики. Сейчас в календаре компании уже второй квартал 2021 фискального года. Стало быть, четвёртый квартал 2020 фискального года завершился в январе 2020 календарного года. Из-за влияния криптовалютного фактора на выручку NVIDIA в 2018 году динамика этого показателя оказалась не очень привлекательной для инвесторов – по факту, выручка в 2019 году сократилась на 7%.

По этой причине более привлекательным выглядело сравнение с итогами четвёртого квартала прошлого календарного года (плюс часть января этого). На двенадцатимесячном интервале выручка выросла на 41%, удельный доход на одну акцию – на 66%, а норма прибыли – сразу на тысячу базисных пунктов, с 54,7 до 64,9%. Дальнейшему росту этого показателя могут способствовать как увеличение средней цены реализации игровых видеокарт, так и рост выручки в серверном сегменте, где норма прибыли выше, чем в потребительском.