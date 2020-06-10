Обновлённая презентация AMD для инвесторов содержала данные статистики по доле рынка компании в различных сегментах, но информация относилась к прошлому году. В сегменте центральных процессоров AMD ориентируется на данные исследований Mercury Research, в сегменте дискретной графики – на данные Jon Peddie Research. В презентацию попали показатели за 2019 год, датированные февралём текущего года.

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Источник изображения: AMD

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Видно, что в сегменте дискретной графики AMD за весь 2019 год существенного усиления позиций не добилась – прирост доли на 0,1% вряд ли можно считать таковым. Более того, по сравнению с 2017 годом её позиции заметно ослабли.

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Источник изображения: AMD

Доля рынка AMD в сегменте ноутбуков вынесена в отдельный слайд, но и здесь используется статистика за 2019 год, когда процессоры Renoir ещё не вышли. Скорее всего, по итогам текущего года компания укрепит свои позиции в сегменте ноутбуков.

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Источник изображения: AMD

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На коммерческий сегмент тоже возложены серьёзные надежды. В прошлом году AMD занимала 11% рынка, в этом будет прилагать все усилия для увеличения данной доли.