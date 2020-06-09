На вчерашнем собрании акционеров руководство TSMC всего лишь заявило, что если компании и придётся искать новых клиентов на квоты, освободившиеся после прекращения обслуживания Huawei, то сделать это удастся достаточно быстро. Кто будет первыми претендентами на «шкуру китайского медведя», в TSMC открыто не говорят. Зато это с удовольствием делают некоторые китайские СМИ.

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Источник изображения: AMD

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В частности, они сообщают о готовности AMD в сложившихся условиях ускорить переход на 5-нм технологию, но не центральных, а графических процессоров. Почти все квоты на выпуск 5-нм продукции, которые принадлежали HiSilicon, теперь могут достаться AMD. Это не значит, что 5-нм графические процессоры данной марки выйдут в обозримом будущем – подготовка к их анонсу может занять многие месяцы. Главное, что AMD достигла принципиальных договорённостей с TSMC.

Есть и другие претенденты на 5-нм техпроцесс, которым со временем будет выделено сообща до половины квот TSMC. Это компании Qualcomm, MediaTek, Bitmain и Intel. Последняя, как ранее сообщали некоторые источники, может использовать мощности TSMC для производства своих дискретных графических процессоров по 5-нм технологии.