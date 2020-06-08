Тайвань привлечёт зарубежные компании для выращивания инженерных кадров
Тайвань стал домом для штаб-квартир многих разработчиков компьютерных комплектующих, здесь расположен лидирующий контрактный производитель полупроводниковых изделий – TSMC. Новые технологии потребуют нового уровня компетенций, поэтому местные власти серьёзно озабочены формированием кадрового потенциала острова, как поясняет издание DigiTimes. Местное министерство экономики собирается привлечь в ближайшие семь лет до $1,34 млрд на разработку перспективных технологий и подготовку востребованных инженерных кадров численностью до 6350 человек ежегодно.
рекламаИз этой суммы только четверть будет выделена властями Тайваня, остальное должны внести заинтересованные международные и тайваньские компании. Каждый из одобренных проектов сможет претендовать на долевое финансирование – государство готово возместить до половины расходов на его реализацию.
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