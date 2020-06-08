Intel Tiger Lake и DG1 с новыми драйверами смогут выступить лучше
На прошлой неделе пользователь Twitter с псевдонимом DavidC1 заявил со ссылкой на осуждение в Reddit, что первичные результаты тестирования графических решений Intel с архитектурой Xe не должны огорчать пользователей. По словам источника, имеющиеся драйверы для новой графической архитектуры требуют серьёзной доводки.
рекламаПосле оптимизации драйверов более высокое быстродействие смогут продемонстрировать как мобильные процессоры Intel Tiger Lake, так и дискретные графические решения DG1, которые в серийном воплощении будут использоваться исключительно в составе ноутбуков. Прирост производительности графики может составить 25-35%. Разумеется, такой показатель относится к оптимистичному сценарию, и на практике может быть не достигнут.
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