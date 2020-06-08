На прошлой неделе пользователь Twitter с псевдонимом DavidC1 заявил со ссылкой на осуждение в Reddit, что первичные результаты тестирования графических решений Intel с архитектурой Xe не должны огорчать пользователей. По словам источника, имеющиеся драйверы для новой графической архитектуры требуют серьёзной доводки.

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Источник изображения: Intel

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После оптимизации драйверов более высокое быстродействие смогут продемонстрировать как мобильные процессоры Intel Tiger Lake, так и дискретные графические решения DG1, которые в серийном воплощении будут использоваться исключительно в составе ноутбуков. Прирост производительности графики может составить 25-35%. Разумеется, такой показатель относится к оптимистичному сценарию, и на практике может быть не достигнут.