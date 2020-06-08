С подачи ресурса DigiTimes зародилась тема о возможности ускорения перехода AMD на использование 5-нм технологии TSMC. Представителям ресурса Fudzilla на поиски истины потребовалось некоторое время, но в конце прошлой недели они категорически заявили со ссылкой на надёжные источники, что потребительские процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 будут выпускаться по 7-нм технологии.

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Источник изображения: AMD

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Тот самый техпроцесс «5 нм+» должен достаться Apple и Qualcomm, а в лучшие времена на него могла бы претендовать и Huawei/HiSilicon. Соответственно, источник поясняет, что серверные процессоры AMD EPYC (Milan) с архитектурой Zen 3 тоже не будут выпускаться по 5-нм технологии. Её должны освоить процессоры с архитектурой Zen 4, но они в текущем году представлены точно не будут.