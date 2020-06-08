Intel назначила нового вице-президента по маркетингу клиентских решений
Период самоизоляции не характеризовался заметными кадровыми перестановками, но корпорацию Intel можно отнести к исключениям – пост вице-президента по маркетингу клиентских и коммерческих ПК недавно занял Тим Макдоно (Tim McDonough), который в своём послужном списке упоминает Qualcomm и Microsoft, если говорить о компания технологического сектора, в которых он успел поработать до Intel.
рекламаНовое назначение Тим комментирует, говоря о своём давнем увлечении персональными компьютерами. По его словам, ПК давно стал не только устройством для работы и игр. Новое поколение устройств, над которым работает Intel, должно переопределить ожидания клиентов, как отмечает новый вице-президент по маркетингу клиентских и коммерческих ПК. Он с нетерпением ждёт момента, когда сможет поделиться подробностями о новых продуктах. Наверняка ближайшей возможностью сделать это станет анонс 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake.
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