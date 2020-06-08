Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel назначила нового вице-президента по маркетингу клиентских решений

+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

Период самоизоляции не характеризовался заметными кадровыми перестановками, но корпорацию Intel можно отнести к исключениям – пост вице-президента по маркетингу клиентских и коммерческих ПК недавно занял Тим Макдоно (Tim McDonough), который в своём послужном списке упоминает Qualcomm и Microsoft, если говорить о компания технологического сектора, в которых он успел поработать до Intel.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Twitter

реклама

Новое назначение Тим комментирует, говоря о своём давнем увлечении персональными компьютерами. По его словам, ПК давно стал не только устройством для работы и игр. Новое поколение устройств, над которым работает Intel, должно переопределить ожидания клиентов, как отмечает новый вице-президент по маркетингу клиентских и коммерческих ПК. Он с нетерпением ждёт момента, когда сможет поделиться подробностями о новых продуктах. Наверняка ближайшей возможностью сделать это станет анонс 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel tiger lake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel назначила нового вице-президента по маркетингу клиентских решений
+
Капитализация Apple может достичь двух триллионов долларов США
24
Дизайн NVIDIA GeForce RTX 3080 уже вдохновляет свободных художников
13
NVIDIA A100 будет существовать и в виде плат с интерфейсом PCI Express
3
Microsoft работает над созданием планшета на базе очень экономичного APU марки AMD Ryzen
11
Blackview выпустит два новых смартфона во время распродажи 618
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 363
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 177
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
3 июня 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
156
ТОП 7 ботов Телеграм
33
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
32
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
20
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
12
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
5
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
4

Сейчас обсуждают

VRoman
07:10
Дело в том, что на вопрос поставленный самим автором ответа в этой заметке не было. Автор так и не смог свести концы с концами (точнее говоря заголовок с содержанием), и сделать логическую цепочку. А ...
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
ZEN3
07:09
https://www.youtube.com/watch?v=oiMHVPt8xoM
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
sevik68
07:09
Автор похоже не в курсе про существование прибора *выжигатель* по дереву. В советские времена пионеры в кружках творили такие вещи, что эта жалкая поделка еще покурит
Фанат GTA 5 вырезал из дерева объёмную карту игры, проработав её до мельчайших деталей
RussianNeoguy
07:08
Ну судя по форуму тут сплошь и рядом сидят 3Д дизайнеры, покупающие 18 ядерники от Интел, либо 64 ядерники от АМД. Причем сразу полируют крышки и лишаются гарантии, чтобы сделать +100 МГц к разгону.
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
Kopcheniy
07:07
Делать делают. Но входной билет в многочиповые конфигурации становится все дороже (это про NV), а красные реализуют по принципу "И так сойдет". Смысл имеет, только если относительно старые карты и в и...
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
Николай Балин
07:05
Удаляю из рассылки так как часто вижу старые новости, отвратительный ресурс.
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
ZEN3
07:03
250 ватт + еще разгон с поднятием напряжений (чтобы обогнать АМД) Наверное все 300 выйдет.
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
hardware
06:57
есть пруф? желательно скрин HWinfo во время теста с показанием вольтажа и частот.
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
timon55
06:57
Почему у 64 ядерного тридрипера разница?,А ПОТОМУ МИЛОК что он предназначен для других задач,а не для Ваших отмороженных игрулек на которых вы помешались!!!.
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
hardware
06:57
самоизоляция довела парня
Фанат GTA 5 вырезал из дерева объёмную карту игры, проработав её до мельчайших деталей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем