На страницах ресурса Seeking Alpha появилась стенограмма выступления Дэнни Шапиро (Danny Shapiro), который в NVIDIA отвечает за автомобильный сегмент. На конференции Needham он поделился общественностью последними достижениями компании в сфере разработки автопилота и сопутствующих компонентов.

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Источник изображения: NVIDIA

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Внимания заслуживает и комментарий руководителя NVIDIA на отвлечённую тему. По его словам, продукция компании охватывает такой спектр задач в серверном сегменте, что ею пользуются даже конкуренты. Кого именно он имел в виду, не уточняется, но недавно глава AMD Лиза Су (Lisa Su) поздравила NVIDIA с переходом на использование процессоров EPYC поколения Rome в вычислительных системах DGX A100 на основе графических процессоров Ampere. Соответственно, для AMD сотрудничество с NVIDIA является делом обычным.