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Другое

OUKITEL WP7 станет первым в мире смартфонов со встроенной ИК-камерой ночного видения

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Компания OUKITEL готовится к выпуску первого в мире защищённого смартфона с интегрированной инфракрасной камерой ночного видения. Модель называется OUKITEL WP7, а доступной для покупки она станет уже на следующей неделе, 12 июня.



Рекомендованная стоимость новинки составила 450 долларов, но в период с 12 по 15 июня купить смартфон можно будет на 250 долларов дешевле. Модель будет доступна в Японии, США, России и странах Западной Европы. Купить OUKITEL WP7 можно будет на AliExpress и официальном сайте компании.



Блок основной камеры на тыльной панели включает главный модуль с 48-мегапиксельным разрешением, портретный датчик на 2 Мп и 8-мегапиксельную инфракрасную камеру для получения качественных фотографий в ночное время без использования вспышки.





Светосила оптики в главном модуле составляет f/1,79. На лицевой стороне располагается объектив фронтальной камеры с апертурой f/2. Она построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.





Тыльная панель помимо основной камеры и сканера отпечатков пальцев содержит контакты, посредством которых к смартфону можно прикрепить два сменных модуля. Первый обеспечивает ультрафиолетовое бактерицидное излучение для проведения дезинфекции. Такая опция может оказаться весьма полезной на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Второй модель представляет собой сдвоенный фонарик, который в силах обеспечить световой поток в 1100 люменов.



OUKITEL WP7 заключён в корпус с защитой в соответствии со стандартами MIL-STD-810G и IP68. Производитель заявляет, что новинка может работать без ущерба для производительности при температуре от -55 градусов до + 70 градусов.





Вычислительным центром смартфона выступает 12-нанометровый мобильный процессор Helio P90 от MediaTek. Питание обеспечивает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки. В режиме ожидания OUKITEL WP7 может проработать примерно полтора месяца. Автономность при прослушивании музыки и в играх составляет соответственно 52 часа и 14 часов. Разговаривать по телефону можно 100 часов.



У всех пользователей есть возможность получить OUKITEL WP7 бесплатно. Для этого нужно принять участие в розыгрыше на официальном сайте компании, перейдя по этой ссылке.
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Сергей Решетников
18:22
А каким боком здесь разгон?Ведь процессоры не выходят за штатные частоты,просто дольше на них работают.Только про охлаждение не забываем.
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Сергей Vorvort
18:21
Если тебе тяжело наморщить мозг, то это твои проблемы. Для сравнения температура 3600X на воздухе.
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Slow Mo
18:19
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stockclock
18:19
А ведь это был главный аргумент что для штеуда надо брать дорогой топовый чипсет. А оказывается можно брать залоченый камень с дешманским чипсетом и памятью и нагибать. Я не помню цен, но я так прикид...
Повышение лимитов мощности позволяет Intel Core i7-10700 на равных соперничать с AMD Ryzen 7 3700X— тестирование TechPowerUp
VRoman
18:17
То ли ещё будет. Политику ещё немножко за счёт экономики подтянут и станет 20 лет. Отрыв от других стран должен быть во всём.
SMIC вряд ли догонит TSMC и Samsung в ближайшие пять лет
Viktor Novosilny
18:17
О онлайн казино подьехало! И еще разве фифа на Unreal engine 5,у них же Ignite.
В ожидании FIFA 21 на Playstation 5 смотрим скриншоты с Де Брюйне
Viktor Novosilny
18:14
Это еще кому и с кем бороться, у Интел ничего кроме стремительно тающей доли рынка нет.
Стало известно, какие процессоры AMD Ryzen будут бороться с Intel Core 10-го поколения до начала 2021 года
Twisted Evil
18:14
Тогда и амд надо на другую мать и память ставить. Или это уже другое?))
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itmanager85
18:09
со "своими" ли ? :D да вроде даже и купленный завод на 65 нм до сих пор не запустили в РФ - тянули резину с запуском, а потом санкции из за Донбасса ввели .. (после 2014го), и всё - борода ..
SMIC вряд ли догонит TSMC и Samsung в ближайшие пять лет
Алексей
18:07
если о чем то заявляешь так и пиши в деталях, а по левым ссылкам я ходить не собираюсь
AMD Ryzen 5 3600 – лучший универсальный процессор в 2020 году, а Intel Core i9-10900K – идеальный выбор для геймера по версии Tech Spot
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