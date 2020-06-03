OUKITEL WP7 станет первым в мире смартфонов со встроенной ИК-камерой ночного видения
Компания OUKITEL готовится к выпуску первого в мире защищённого смартфона с интегрированной инфракрасной камерой ночного видения. Модель называется OUKITEL WP7, а доступной для покупки она станет уже на следующей неделе, 12 июня.
Рекомендованная стоимость новинки составила 450 долларов, но в период с 12 по 15 июня купить смартфон можно будет на 250 долларов дешевле. Модель будет доступна в Японии, США, России и странах Западной Европы. Купить OUKITEL WP7 можно будет на AliExpress и официальном сайте компании.
Блок основной камеры на тыльной панели включает главный модуль с 48-мегапиксельным разрешением, портретный датчик на 2 Мп и 8-мегапиксельную инфракрасную камеру для получения качественных фотографий в ночное время без использования вспышки.
Светосила оптики в главном модуле составляет f/1,79. На лицевой стороне располагается объектив фронтальной камеры с апертурой f/2. Она построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.
Тыльная панель помимо основной камеры и сканера отпечатков пальцев содержит контакты, посредством которых к смартфону можно прикрепить два сменных модуля. Первый обеспечивает ультрафиолетовое бактерицидное излучение для проведения дезинфекции. Такая опция может оказаться весьма полезной на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Второй модель представляет собой сдвоенный фонарик, который в силах обеспечить световой поток в 1100 люменов.
OUKITEL WP7 заключён в корпус с защитой в соответствии со стандартами MIL-STD-810G и IP68. Производитель заявляет, что новинка может работать без ущерба для производительности при температуре от -55 градусов до + 70 градусов.
Вычислительным центром смартфона выступает 12-нанометровый мобильный процессор Helio P90 от MediaTek. Питание обеспечивает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки. В режиме ожидания OUKITEL WP7 может проработать примерно полтора месяца. Автономность при прослушивании музыки и в играх составляет соответственно 52 часа и 14 часов. Разговаривать по телефону можно 100 часов.
У всех пользователей есть возможность получить OUKITEL WP7 бесплатно. Для этого нужно принять участие в розыгрыше на официальном сайте компании, перейдя по этой ссылке.
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