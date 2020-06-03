Процессоры Intel Ice Lake-SP сертифицированы на поддержку PCI Express 4.0
В истории работы сертифицирующего органа PCI-SIG бывали такие случаи, когда продукт уже присутствовал на рынке, но только потом получал сертификацию на поддержку интерфейса нового типа. В случае с серверными процессорами Intel Ice Lake-SP всё происходит в обычном порядке – они подтвердили своё право декларировать поддержку PCI Express 4.0 ещё в конце апреля.
рекламаАнонс этих 10-нм процессоров намечен на конец текущего года. До сих пор считалось, что поддержку PCI Express 4.0 предложат только старшие модели семейства. Ice Lake-SP – это не единственная серия продуктов Intel, обеспечивающих поддержку PCI Express 4.0. Аналогичными способностями наделены программируемые матрицы Intel Stratix 10 DX и Agilex.
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