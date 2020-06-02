Как утверждает PC Gamer, глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) во время одной из недавних трансляций не только подтвердил намерения представить мобильные процессоры Tiger Lake до конца этого лета, но и заявил о необходимости в условиях пандемии переключиться с изучения бенчмарков на оценку пользы, приносимой современными технологиями всему человечеству.

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Источник изображения: Intel

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По всей видимости, руководителя Intel удручает ситуация с использованием спорных тестовых приложений для оценки уровня быстродействия новых процессоров. Intel и AMD ранее нередко устраивали перепалки по поводу того, как и чем правильно измерять быстродействие системы. Некоторые излюбленные одним из производителей процессоров тестовые приложения, по мнению противоположной стороны, имеют достаточно отдалённое отношение к реальной жизни. У оппонента нередко находятся и ответные аргументы.