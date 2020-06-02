Глава Intel заявил, что пандемия – это повод прекратить задумываться о бенчмарках
Как утверждает PC Gamer, глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) во время одной из недавних трансляций не только подтвердил намерения представить мобильные процессоры Tiger Lake до конца этого лета, но и заявил о необходимости в условиях пандемии переключиться с изучения бенчмарков на оценку пользы, приносимой современными технологиями всему человечеству.
рекламаПо всей видимости, руководителя Intel удручает ситуация с использованием спорных тестовых приложений для оценки уровня быстродействия новых процессоров. Intel и AMD ранее нередко устраивали перепалки по поводу того, как и чем правильно измерять быстродействие системы. Некоторые излюбленные одним из производителей процессоров тестовые приложения, по мнению противоположной стороны, имеют достаточно отдалённое отношение к реальной жизни. У оппонента нередко находятся и ответные аргументы.
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