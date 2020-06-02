NVIDIA не исключает вероятности новых поглощений
На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор NVIDIA Colette Kress (Colette Kress) в очередной раз присутствовала виртуально, выходя в эфир из собственного дома. Ведущий мероприятия задал вопрос о сроках возобновления выкупа акций компанией NVIDIA, поскольку деньги на покупку активов Mellanox уже беречь не надо.
рекламаК моменту сделки NVIDIA подошла с запасом свободных денежных средств, достигающим $11 млрд. За активы Mellanox нужно было отдать $7 млрд, но компания-покупатель предпочла увеличить запас средств за счёт выпуска долговых обязательств на сумму $5 млрд. По словам Колетт Кресс, о сроках возобновления выкупа акций NVIDIA пока говорить рано. Компания хочет в первую очередь направлять средства на развитие бизнеса, включая и возможные новые поглощения. Советом директоров одобрен бюджет в $7,4 млрд на выкуп акций сроком до конца 2022 года.
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