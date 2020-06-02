Процессоры Intel Coffee Lake дебютировали в серии 8000, позже их обновлённые версии сформировали серию 9000, и только недавно компания выпустила процессоры Comet Lake, относящиеся к серии 10000. На сайте Intel появилось уведомление, сообщающее о запуске программы по прекращению поставок процессоров Coffee Lake первого поколения.

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Источник изображения: Intel

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Под сокращение попали не только настольные процессоры, но и несколько мобильных, которые носят в обозначении литеру «B» после номера модели. Часть упраздняемых процессоров переводится в сегмент встраиваемых решений, где им гарантируется рыночное долголетие.

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Источник изображения: Intel

«Выжить» удалось процессорам Celeron G4900, G4900T; Core i3-8100, i3-8100T, i5-8500, i5-8500T, i7-8700, i7-8700T; Pentium Gold G5400. Они перекочуют в сегмент «интернета вещей», но после 4 июня следующего года их уже нельзя будет получить для использования в настольных системах. Основная часть процессоров Coffee Lake будет доступна для заказа до 18 декабря текущего года.