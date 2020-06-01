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GeForce GTX 970 на частотах 2226/12018 МГц обновила рекорд GPUPI 1B

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Словакский энтузиаст ShaggySVK продемонстрировал мировой уровень экстремального разгона, модифицировав на аппаратном уровне видеокарту GeForce GTX 970. Так называемый «зомби-мод» предусматривал подключение к исходной видеокарте внешней платы с подсистемой питания, в роли которой выступила E-Power V производства EVGA.

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Источник изображения: HWBot, ShaggySVK

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Источник изображения: HWBot, ShaggySVK

При помощи жидкого азота частоты видеокарты были повышены до 2226/12018 МГц, центральный процессор Intel Core i7-8700K в данном случае работал на частоте 4722 МГц с сохранением активности всех шести ядер и Hyper-Threading. Система такой конфигурации выполнила тест GPUPI 1B за 20,522 секунды, что является лучшим результатом в модельном зачёте GeForce GTX 970.

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экстремальный разгон maxwell geforce gtx 970
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Slow Mo
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ща пойдем)
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Ололошевич Ололошев
11:40
Собственно практически ничего из написанного вами не является правдой. Та же 4870 у меня до сих пор трудится в старом компьютере и стабильнее карты я пока не знаю, уж про драйвера, так откровенно вран...
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Adam Smith
11:39
даже на дешмане b460 заявлена поддержка 8 ядерных камней, глянуть бы тесты еще до скольки бустить будет
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Muhammad
11:37
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StonedAstronaut
11:37
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Muhammad
11:36
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RangerXP
11:35
Но это и есть расизм, батенька. Неужели ты думаешь, что если бы у чела, неважно какого цвета кожи, был (реальный) выбор в жизни - карьера или погромы, то он выбрал бы второе?
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zerg59
11:34
Они хорошо с антисемитизмом борются. Так что с приверженностью идеалам всё ОК. "Интел в Израиле (Intel Israel, אינטל ישראל) — израильский филиал компании Intel, являющийся одним из крупнейших работода...
Intel жертвует $1 млн на нужды борьбы с расизмом и дискриминацией
Дмитрий Панов
11:32
дальше слов о тесте в 1440 можно и не читать, ясно же что статья написана только ради того чтоб хоть что то написать
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