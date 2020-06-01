Словакский энтузиаст ShaggySVK продемонстрировал мировой уровень экстремального разгона, модифицировав на аппаратном уровне видеокарту GeForce GTX 970. Так называемый «зомби-мод» предусматривал подключение к исходной видеокарте внешней платы с подсистемой питания, в роли которой выступила E-Power V производства EVGA.

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Источник изображения: HWBot, ShaggySVK

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Этот специализированный аксессуар продаётся на сайте EVGA только участникам привилегированной программы, «человек с улицы» даже не имеет возможности узнать его цену.

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Источник изображения: HWBot, ShaggySVK

При помощи жидкого азота частоты видеокарты были повышены до 2226/12018 МГц, центральный процессор Intel Core i7-8700K в данном случае работал на частоте 4722 МГц с сохранением активности всех шести ядер и Hyper-Threading. Система такой конфигурации выполнила тест GPUPI 1B за 20,522 секунды, что является лучшим результатом в модельном зачёте GeForce GTX 970.