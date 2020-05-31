Слухи о 5-нм мобильном процессоре AMD Gauguin взбудоражили сообщество
Слова Лизы Су (Lisa Su) о традиции TSMC в первую очередь переводить на передовые технологии именно мобильные процессоры были весьма прямолинейно истолкованы ресурсом Slash Leaks, который опубликовал довольно занятный скриншот, якобы отображающий описание будущих мобильных процессоров AMD Ryzen C7 с ARM-совместимой архитектурой, которые должны выпускаться по 5-нм технологии компанией TSMC.
рекламаНачнём с того, что фамилия известного французского художника Поля Гогена (Paul Gauguin) первоисточником написана с ошибкой, что уже ставит под сомнение достоверность представленной информации. Восьмиядерный процессор должен сочетать по два ядра Gauguin собственной разработки AMD с архитектурой Cortex X1 и Cortex A78, соответственно, а также четыре ядра с архитектурой Cortex A55.
Графическая подсистема с архитектурой RDNA 2 – это тема для отдельного разговора. Она должна быть на 45% быстрее Qualcomm Adreno 650, предлагать ускорение трассировки лучей на аппаратном уровне и функцию Variable Rate Shading. Впечатляет и присутствие встроенного модема MediaTek с поддержкой сетей 5G. Вообще, у AMD есть договорённость с Samsung об использовании её графики в мобильных процессорах корейской марки, но они пока должны находиться в разработке. Этот фактор тоже должен служить предостережением для тех, кто готов поверить в правдивость описанных характеристик процессоров AMD Ryzen C7.
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